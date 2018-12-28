بومبيو سيلتقي نتانياهو في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 ديسمبر 2018, 10:21 صباحا
بومبيو ونتنياهو (الإنترنت)

يُجري وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو محادثات مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأسبوع المقبل في البرازيل، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية الخميس ونقلت عنها وكالة «فرانس برس»، في وقت تستعد الولايات المتحدة للانسحاب من سورية عسكريًا.

وسيلتقي الرجلان في العاصمة البرازيلية، حيث يحضران حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جاير بولسونارو.

ونتنياهو الذي اجتمع مرارًا مع وزير الخارجية الأميركي، تربطه علاقة جيدة جدًا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو كان أبدى سروره لقراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى العظمى وإيران ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة قبل عامين تقريبًا، فرح القادة الإسرائيليون من سلسلة قرارات اتخذها ترامب دعمًا لهم، لكن قراره الأخير سحب جيشه من سورية ليس واحدًا منها.

وأعلن نتانياهو رسميًا أنه يحترم قرار ترامب سحب الجيش الأميركي من سورية، لكنّ هذه التصريحات العلنية تخفي مخاوف من محاولة إيران استغلال الغياب الأميركي في سورية التي تمزقها الحرب.

ووجهت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية إيرانية وشحنات أسلحة متطورة لـ«حزب الله».

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