إرجاء الانتخابات في منطقتين تشهدان نزاعًا في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديموقراطية، جوزف كابيلا، في قصر الأمة في كينشاسا

أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أنها أرجأت إلى مارس المقبل الانتخابات التي يفترض أن تجرى في 30 ديسمبر في البلاد في منطقتين تشهدان نزاعًا.

وقالت المفوضية في بيان، نقلت عنه «فرانس برس»، إن الانتخابات المباشرة في الدوائر الانتخابية في مدينة بيني ومدينة بوتيمبو في إقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية، وفي يومبي بإقليم ماي-ندومبي (جنوب غرب) المقررة أصلاً في 30 ديسمبر 2018، تأجلت إلى مارس 2019.

وأضافت أنه «سيتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامج زمني محدد للانتخابات في المنطقتين».

وإقليم ماي-ندومبي، الواقع على ضفة نهر الكونغو الفاصل بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو-برازافيل، تقطنه غالبية من الصيادين والمزارعين.

وقد شهد خلال الشهر الجاري أعمال عنف قبلية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا على الأقلّ وجرح أكثر من ستين آخرين الأحد بجروح.

أما مدينة بيني فقد شهدت مطلع الشهر الجاري مجزرتين نسبتا إلى متمردين أوغنديين في حركة «القوات الديمقراطية الحليفة» في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

ويقوم الجيش الكونغولي وقوة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو بعملية عسكرية مشتركة ضد القوات الديمقراطية الحليفة منذ نوفمبر.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية الأحد الماضي، لإنهاء أزمة مستمرة منذ عامين حول مستقبل الرئيس جوزف كابيلا.

لكن مفوضية الانتخابات أمرت بتأجيلها لمدة أسبوع بحجة أن حريقًا في أحد المستودعات أتلف آلات التصويت وأوراق الاقتراع المخصصة لكينشاسا.