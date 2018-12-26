احتفال رمزي لربط شبكتي السكك الحديد والطرق في الكوريتين

جندي كوري جنوبي أمام قطار في طريقه إلى كوريا الشمالية يقل مهندسين ومسؤولين جنوبيين (فرانس برس)

وصل وفد كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في احتفال رمزي لتدشين أشغال ربط شبكتي سكك الحديد والطرق في شبه الجزيرة المقسومة، رغم جمود المحادثات حول نزع الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اتفقا على تنظيم هذا الاحتفال قبل نهاية العام الجاري، خلال القمة الثالثة التي عقدت بينهما في سبتمبر الماضي.

وغادر قطار خاص يتألف من تسع عربات ويقل نحو مئة كوري جنوبي، بينهم مسؤولون كبار وخمسة أشخاص مولودون في الشمال، محطة القطارات في سول في ساعات الصباح الأولى، متوجهًا إلى مدينة كايسونغ الحدودية في كوريا الشمالية، وفق «فرانس برس».

وكُتب على القطار الأحمر والأبيض والأزرق شعار «لندشن معًا عصر سلام ورخاء، بربط سكك الحديد والطرق بين الجنوب والشمال». وبعد ساعتين بث التلفزيون الكوري الجنوبي صورة يظهر فيها القطار عند وصوله إلى كايسونغ حيث سيجري الاحتفال.

وتظاهر نحو عشرة أشخاص رافعين لافتات كتبت عليها عبارات تصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ«الديكتاتور القاتل»، وتدين ربط شبكتي سكك الحديد الذي يشكل برأيهم مؤشرًا إلى تحول شبه الجزيرة برمتها إلى نظام شيوعي.

وعبر البعض عن تخوفهم من أن يشكل القطار والبضائع التي قد ينقلها، انتهاكًا للعقوبات المفروضة على الشمال بسبب برامجه النووية البالستية. لكن الصحف المحلية ذكرت أن مجلس الأمن الدولي منح استثناء للحدث.

وحرصت سول على التأكيد أن هذه المراسم لا تشكل بدء الأشغال فعليًا لإعادة ربط الشبكتين وتحديثهما.

وصرح ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن هذه الخطوة تشكل دليلًا على التزام البلدين بالمشروع، مؤكدًا أن الأشغال ستكون مرتبطة بتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي للشمال والظروف المتعلقة بالعقوبات.

وقالت سول إن ممثلين عن قطاعات النقل روسًا وصينيين ومنغوليين وعددًا من السفراء الأجانب سيحضرون الحفل.