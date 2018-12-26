احتفال رمزي لربط شبكتي السكك الحديد والطرق في الكوريتين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 01:15 مساء
جندي كوري جنوبي أمام قطار في طريقه إلى كوريا الشمالية يقل مهندسين ومسؤولين جنوبيين (فرانس برس)

وصل وفد كوري جنوبي إلى كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في احتفال رمزي لتدشين أشغال ربط شبكتي سكك الحديد والطرق في شبه الجزيرة المقسومة، رغم جمود المحادثات حول نزع الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اتفقا على تنظيم هذا الاحتفال قبل نهاية العام الجاري، خلال القمة الثالثة التي عقدت بينهما في سبتمبر الماضي.

وغادر قطار خاص يتألف من تسع عربات ويقل نحو مئة كوري جنوبي، بينهم مسؤولون كبار وخمسة أشخاص مولودون في الشمال، محطة القطارات في سول في ساعات الصباح الأولى، متوجهًا إلى مدينة كايسونغ الحدودية في كوريا الشمالية، وفق «فرانس برس».

وكُتب على القطار الأحمر والأبيض والأزرق شعار «لندشن معًا عصر سلام ورخاء، بربط سكك الحديد والطرق بين الجنوب والشمال». وبعد ساعتين بث التلفزيون الكوري الجنوبي صورة يظهر فيها القطار عند وصوله إلى كايسونغ حيث سيجري الاحتفال.

وتظاهر نحو عشرة أشخاص رافعين لافتات كتبت عليها عبارات تصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بـ«الديكتاتور القاتل»، وتدين ربط شبكتي سكك الحديد الذي يشكل برأيهم مؤشرًا إلى تحول شبه الجزيرة برمتها إلى نظام شيوعي.

وعبر البعض عن تخوفهم من أن يشكل القطار والبضائع التي قد ينقلها، انتهاكًا للعقوبات المفروضة على الشمال بسبب برامجه النووية البالستية. لكن الصحف المحلية ذكرت أن مجلس الأمن الدولي منح استثناء للحدث.

وحرصت سول على التأكيد أن هذه المراسم لا تشكل بدء الأشغال فعليًا لإعادة ربط الشبكتين وتحديثهما.

وصرح ناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن هذه الخطوة تشكل دليلًا على التزام البلدين بالمشروع، مؤكدًا أن الأشغال ستكون مرتبطة بتحقيق تقدم في نزع السلاح النووي للشمال والظروف المتعلقة بالعقوبات.

وقالت سول إن ممثلين عن قطاعات النقل روسًا وصينيين ومنغوليين وعددًا من السفراء الأجانب سيحضرون الحفل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة