مصرع ثمانية أشخاص إثر انقلاب حافلة داخل حرم جامعي بطهران

صورة نشرتها وكالة «إيسنا» الإيرانية لموقع حادث اصصدام حافلتين خارج طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بمقتل ثمانية أشخاص جراء حادث سير في واحدة من أكبر جامعات طهران.

ووقع الحادث، مساء الثلاثاء، عندما انحرفت الحافلة التي كانت تقل ثلاثين طالبًا على طريق جبلي داخل حرم «الجامعة الإسلامية الحرة» في شمال غرب طهران وانقلبت ثم اصطدمت بعمود أسمنتي، وفق «فرانس برس».

وأعلن التلفزيون الرسمي أن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، في حين أشارت حصيلة جديدة أوردتها وكالة «تسنيم» غداة الحادث إلى مصرع ثمانية أشخاص ضمنهم السائق.

وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2013، تحتل إيران المرتبة السابعة على قائمة الدول الأكثر حصدًا للوفيات المرورية نسبة لعدد السكان.

وتضم قائمة الدول العشر التي تتسبب فيها حوادث السير بأكبر عدد من الوفيات ثماني دول أفريقية إلى جانب إيران وتايلاند.

وتقول طهران إن الحوادث المرورية حصدت أرواح 16 ألف شخص في العام الإيراني الأخير (2017-2018).

وتحاول السلطات الإيرانية تحديث قطاع السير، حيث تكثر السيارات القديمة ذات الانبعاثات الملوثة، لكن جهودها تصطدم بغياب الاستثمارات اللازمة، ولا سيما بعد ان أجبرت العقوبات الأميركية، التي أعيد فرضها هذا العام على إيران، شركتي «بيجو» و«رينو» الفرنسيتين على الخروج من البلاد.

وأعلنت الجامعة أن الحادث سببه تعرّض السائق لنوبة قلبية، لكن معلقين على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبروا أن الأسطول المتقادم للحافلات وعدم صيانة الطرقات هو ما سبّب الحادث.