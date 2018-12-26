مصرع ثلاثة طلاب في انفجار داخل مختبر جامعي في بكين

عامل في مختبر جامعي ببكين (فرانس برس)

أعلنت السلطات الصينية وفاة ثلاثة طلاب، اليوم الأربعاء، في انفجار داخل مختبر تابع لجامعة جياوتونغ في غرب بكين.

وأوضحت مصادر في أجهزة الإطفاء في العاصمة بكين، وفق «فرانس برس»، أن الانفجار وقع لدى إجراء طلاب قسم الهندسة البيئية اختبارًا لمعالجة المياة الآسنة مما أدى إلى اشتعال حريق تمّت السيطرة عليه.

وفي بيان نشرته على حسابها على شبكات التواصل الاجتماعي، أعلنت أجهزة الإطفاء أن الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة طلاب.

وهرع إلى الموقع نحو ثلاثين سيارة إطفاء، وبعد نحو ساعة تمّت السيطرة على الحريق، وقد فتحت السلطات المحلية تحقيقًا لكشف ملابسات الحادث.