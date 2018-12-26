ترامب: الحكومة لن تستأنف عملها حتى يكون لنا جدار على الحدود مع المكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. (فرانس برس)

تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترامب بموقفه من تمويل بناء جدار مع المكسيك، موضحًا أنه لا يتوقع نهاية وشيكة لإغلاق الإدارات الفدرالية قبل أن يدرج وعده الانتخابي في قانون الموازنة.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بعدما تواصل مع القوات الأميركية بواسطة الدائرة المغلقة لمناسبة عيد الميلاد «لا أستطيع أن أقول لكم متى تستأنف الحكومة عملها. يمكنني أن أقول لكم إنها لن تعاود عملها قبل أن يكون لنا جدار» عند الحدود مع المكسيك.

ولا يزال الديمقراطيون يرفضون بشدة هذا الجدار الذي وعد ترامب بتشييده منذ حملته الانتخابية، واتهموه، الإثنين، بإغراق الولايات المتحدة «في الفوضى».

من جهته، قال ترامب انه سيتوجه إلى تكساس «نهاية يناير للبدء بتشييد قسم من الجدار بطول 115 ميلاً (185 كلم) على الحدود». وكان كتب على تويتر الإثنين إنه وافق على هذا الأمر من دون تفاصيل اضافية.

وأضاف «آمل بإنجاز (جدار يراوح طوله بين) 500 و550 ميلاً (804-885 كلم) بحيث يكون جاهزًا بحلول موعد الانتخابات الرئاسية العام 2020».

ويناهز طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك 3200 كلم. وثمة عوائق على امتداد حوالي 1100 كلم وخصوصًا في كاليفورنيا ونيو مكسيكو وأريزونا.

ومنذ منتصف ليل الجمعة، يتقاذف الجمهوريون والديمقراطيون كرة المسؤولية عن مأزق الموازنة الذي تسبب بإغلاق جزئي للإدارات الفدرالية.

وأضاف ترامب «كنت أفضل عدم حصول الإغلاق. أحب البيت الأبيض لكنني لم أتمكن من الانضمام إلى عائلتي في منزلي في فلوريدا».

وتطرق مجددًا إلى إقالته جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مايو 2017، قائلاً «كان الديمقراطيون يكرهونه. كانوا يطالبون بإقالته» بسبب تحقيق للشرطة الفدرالية حول هيلاري كلينتون، اعتبرت المرشحة الديمقراطية السابقة أنه كان سبب خسارتها انتخابات 2016.

وتابع «ما إن قمت بإزاحته حتى قال الجميع +لماذا أقلته؟+». وقال ترامب أيضًا «ما يحصل في بلادنا عار. رغم ذلك، أتمنى للجميع ميلادًا مجيدًا».