الصين: بحثنا مع باكستان «التغيرات الجديدة» في الوضع الأفغاني

وزير خارجية الصين وانغ يي في كابل (ا ف ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن دبلوماسيين بارزين من الصين وباكستان بحثا يوم الثلاثاء «التغيرات الجديدة» في الوضع بأفغانستان في ظل خطط الولايات المتحدة سحب نحو نصف عدد الجنود الأميركيين المتمركزين في البلاد، وعددهم 14 ألفًا.

وأبلغ مسؤولون أميركيون «رويترز» أن الرئيس دونالد ترامب أصدر أوامر شفهية بوضع خطة لخفض عدد الجنود الأميركيين إلى ما يقرب من سبعة آلاف. ولم يعقب البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاجون) بعد على ذلك.

اقرأ أيضًا: ترامب يأمر بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان

وتوطد الصين، وهي حليف وثيق لباكستان، علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع كابل وتستخدم نفوذها في مسعى للتقريب بين البلدين اللذين تتسم علاقتهما بالتوتر.

وذكرت وزارة الخارجية أن الوزير وانغ يي ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أجريا «نقاشًا متعمقًا بشأن التغيرات الجديدة في الوضع بأفغانستان وتوصلا إلى توافق واسع في الآراء».

وأضافت الوزارة، في بيانها المقتضب: «يعتقد الجانبان أن الوسائل العسكرية لا يمكنها حل الوضع في أفغانستان، وأن الترويج للمصالحة السياسية هو السبيل الواقعي الوحيد».