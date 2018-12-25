روحاني مقدمًا موازنة إيران: العقوبات تؤثر على المعيشة والنمو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 11:43 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني (الإنترنت)

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة) إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، قائلاً إن العقوبات الأميركية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها.

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وقال روحاني، أمام البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة ونقلتها وكالة «فرانس برس»: «هدف أميركا هو تركيع النظام الإسلامي الإيراني... وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي».

وأشار إلى أن قيمة مشروع الموازنة تبلغ نحو 4700 تريليون ريال للسنة الفارسية القادمة التي تبدأ في 21 مارس 2019.

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