ارتفاع عدد ضحايا هجوم كابل إلى 43 قتيلاً

رجل أفغاني مصاب يتلقى علاجًا في مستشفى وزير أكبر خان في كابل (ا ف ب)

ارتفعت إلى 43 قتيلاً حصيلة ضحايا هجوم بالأسلحة النارية، سبقه تفجير انتحاري، استهدف مجمعًا حكوميًا في كابل الإثنين، واستمر لساعات، وفق ما أفادت وزارة الصحة الأفغانية الثلاثاء، ونقلت وكالة «فرانس برس».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم الذي يعزز الطابع الدامي لسنة 2018 التي بلغ فيها عدد الضحايا المدنيين والعسكريين مستوى قياسيًا. وأكد الناطق باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، لـ«فرانس برس» أن حركته «لا علاقة لها بتاتًا» بالهجوم.

وقال الناطق باسم الوزارة، وحيد مجروح، إن 25 شخصًا آخرين جرحوا في الهجوم الذي استهدف مجمعًا يضم مكاتب وزارة الأشغال العامة والشؤون الاجتماعية والشهداء والمقعدين.

ومعظم القتلى والجرحى من المدنيين الذين يتحملون وزر الحرب المستمرة منذ 17 عامًا.

وهاجم مسلحون المجمّع منتصف نهار الإثنين بعد تفجير سيارة مفخخة عند مدخله الرئيس المقابل لمبانٍ سكنية، مما أثار الرعب في قلوب السكان الذين هربوا للنجاة بحياتهم وقفز بعضهم من نوافذ الطوابق العليا.

واحتجز المئات داخل المجمع مع انتشار القوى الأمنية في المكان وخوضها مواجهات عنيفة مع المهاجمين سمع خلالها دوي العديد من الانفجارات، قبل أن يتم تأمين المكان وخروج أكثر من 350 شخصًا سالمين.

وقُتل على الأقل أربعة مهاجمين بينهم الانتحاري. وسبق للمسلحين أن هاجموا الوزارات والإدارات الحكومية لأن تحصيناتها قابلة للاختراق ويعدونها أهدافًا سهلة.

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وهذا هو الهجوم الأقسى الذي تتعرض له كابل منذ أن فجّر انتحاري نفسه وسط تجمّع ديني الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا.

وقال الرئيس أشرف غني الذي تعرضت حكومته لانتقادات لاذعة بسبب إخفاقاتها الأمنية، إن «الإرهابيين يهاجمون الأهداف المدنية للتستر على هزيمتهم في ساحة المعركة».

وتحدث عبد الله عبد الله الذي يعد بمثابة رئيس وزراء أفغانستان بلهجة تنم عن تحد ملقيًا باللائمة على «طالبان» بقوله: «كل هجوم يشنونه ضد شعبنا يقوي عزمنا للقضاء عليهم».

لكن تصريحات المسؤولين الأفغان تخفي الحقيقة القاتمة في ساحة المعركة حيث لـ«طالبان» الغلبة بعد أن حققت أكبر جماعة مسلحة في أفغانستان مكاسب كبيرة هذا العام بعد أن وجه مقاتلوها ضربات أوقعت عددًا قياسيًا من الضحايا في صفوف القوات الحكومية.

الأميركيون باقون؟

وجاء الهجوم بعد أيام شهدت حالة من البلبلة في أفغانستان، حيث فوجئ المسؤولون إثر إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض عدد القوات التي يخشى كثيرون من أنها قد تضر بجهود إنهاء النزاع مع «طالبان».

ويأتي ذلك أيضًا بعد تعديل أمني كبير في كابل جرى خلاله تعيين قدامى المحاربين المناهضين لـ«طالبان» ولباكستان على رأس الشرطة والجيش.

وفي حين لم يعلن رسميًا عن تخفيض عديد القوات الأميركية، إلا أن مجرد اقتراح الولايات المتحدة بتقليص وجودها العسكري أحدث خضة في العاصمة الأفغانية، وربما قوض جهود السلام.

وقال الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان الأحد إنه لم يتلق أي أوامر لسحب قوات من البلاد.

ويبدو أن قرار ترامب طرح الثلاثاء الماضي في حين التقى زلماي خليل زاد مبعوث السلام الأميركي مع حركة طالبان في أبو ظبي في إطار جهود لإحضار الحركة إلى طاولة المفاوضات مع كابل.

ويشعر العديد من الأفغان بالقلق من انهيار حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي يديرها أشرف غني إذا انسحبت القوات الأميركية، الأمر الذي سيمكّن طالبان من العودة إلى السلطة مع احتمال إشعال حرب أهلية دموية أخرى.