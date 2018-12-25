مقتل حاكمة ولاية مكسيكية وزوجها في تحطم طائرة مروحية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 07:43 صباحا
صورة جوية لحادث تحطم الطائرة المروحية في بويبلا. (فرانس برس)

قتلت حاكمة ولاية بويبلا المكسيكية وزوجها العضو في مجلس الشيوخ والحاكم السابق لنفس الولاية في حادث تحطم طائرة مروحية الإثنين.

وكتب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر: «أتقدم بأحر التعازي إلى أقارب السيناتور رافييل مورينو فالي وزوجته حاكمة ولاية بويبلا مارثا أريكا ألونسو».

وتعهد الرئيس التحقيق في أسباب الحادث والتوصل الى حقيقة ما حدث.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن الطيار وشخصًا آخر قتلا أيضًا في حادث تحطم الطائرة في منطقة سانتا ماريا كورونانغو في بويبلا.

وأدت مارثا اليمين القانونية كحاكمة للولاية في 14 ديسمبر بعد معركة انتخابية حامية جرت في يوليو، وأعلنت بعدها محكمة انتخابية فوزها.

وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في ولاية بويبلا في وسط المكسيك، بينما شغل زوجها منصب الحاكمية من العام 2011 حتى 2017.

ووفق الدستور المحلي فإن على نواب الولاية تعيين حاكم انتقالي للولاية والدعوة الى انتخابات فرعية في مهلة أقصاها خمسة أشهر.

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