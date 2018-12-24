وفد أميركي يصل أنقرة الأسبوع الجاري لمناقشة الانسحاب من سوريا

يصل وفد عسكري أميركي الأسبوع الجاري إلى تركيا؛ لمناقشة الانسحاب الأميركي من سوريا، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية الاثنين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين للصحفيين إن «وفدًا أميركيا سيزور تركيا هذا الأسبوع»، وفق وكالة «فرانس برس».
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