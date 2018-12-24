واشنطن تستعد لإغلاق طويل للإدارات الفدرالية بعد فشل المباحثات بين ترامب والكونغرس

علامة على مبنى حكومي تشير إلى أنه مغلق في واشنطن

عاد البرلمانيون الأميركيون إلى دوائرهم الانتخابية لقضاء عطلة عيد الميلاد، في حين بقي قسم من الإدارات الفدرالية مقفلًا، اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد فشل المباحثات بين البيت الأبيض والكونغرس حول تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك بناء على طلب دونالد ترامب.

وهذا الإغلاق، الذي أتى في ختام أسبوع مضطرب شهد أيضًا استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، قد يستمر حتى يناير، وهو أمر يثير قلق الأسواق، وفق «فرانس برس».

ولعدم إقرار الكونغرس موازنة لها، أغلقت وزارات ووكالات حكومية أبوابها منذ صباح السبت، وأصبح بذلك 400 ألف موظف في إجازة غير مدفوعة، في حين يعمل 400 ألف موظف في خدمة الجمارك وأمن المطارات دون تلقي راتب خلال فترة أعياد نهاية السنة.

ومن المتوقع أن يتم استئناف المفاوضات حول الموازنة الفدرالية، التي عُلقت السبت، في 27 من ديسمبر الجاري.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض نيك مالفاني، لشبكة «فوكس نيوز»، «من المحتمل أن يستمر الإغلاق حتى موعد التئام الكونغرس الجديد للمرة الأولى في 3 يناير».

ويستعيد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، مطلع يناير المقبل، بعد فوزهم في انتخابات نوفمبر، في حين تبقى الغالبية بأيدي الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ما ينذر بمفاوضات صعبة بين المجلسين.

وأكد ترامب، أمس الأحد، أنه مصمم على الحصول على مبلغ 5 مليارات دولار لبناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية، أحد وعود حملته الانتخابية.

الجدار الحدودي

وكتب ترامب على «تويتر»: «الطريقة الوحيدة لوقف العصابات والمخدرات والإتجار بالبشر وأمور أخرى كثيرة تحصل في بلادنا هي بناء جدار أو حاجز».

وألغى الرئيس الأميركي إجازته التي كان مقررًا أن يقضيها في فلوريدا، وذلك من أجل متابعة المفاوضات في واشنطن، قائلًا إن «الطائرات المسيرة جيدة ومسلية جدًّا لكن بناء جدار هو الحل الأنسب».

وتقترح المعارضة الديمقراطية، التي ترفض تمويل بناء الجدار، تخصيص 1.3 مليار دولار لتحسين نظام المراقبة على الحدود.

وقال مدير الموازنة في البيت الأبيض: «إن الديموقراطيين قدموا لنا 1.6 مليار دولار قبل أسبوعين، ثم قدموا للرئيس 1.3 مليار هذا الأسبوع».

وأضاف: «يبدو أنها مفاوضات تذهب في الاتجاه الخاطئ».

ومن جهته، قال السيناتور عن ولاية تينيسي بوب كوركر لـ«سي إن إن»: «إن هذه معركة ضخمت ليظهر الرئيس أنه يحارب. حتى وإن انتصر لن تكون حدودنا آمنة».

ويؤثر الإغلاق على وزارات مهمة كالأمن الداخلي والشرطة الفدرالية والنقل والخزانة والداخلية.

وفي واشنطن، حيث تقع المتاحف والمعالم الشهيرة والنصب التذكارية، كانت هذه المواقع مفتوحة، أمس الأحد، أمام الجمهور لكن ليس المراحيض العامة. كما كانت مواقع أخرى كمركز زوار البيت الأبيض مغلقة.

ومن المفترض أن يبقى تمثال الحرية مفتوحًا أمام الجمهور بفضل تمويل خصصته له ولاية نيويورك.

وهذا الإغلاق هو الثالث خلال العام الحالي بعد يناير (3 أيام) وفبراير (بضع ساعات) بسبب قضية الهجرة. وكان الإغلاق الأخير في أكتوبر 2013 دام 16 يومًا، لكنه كان أقصر من إغلاق 1995-1996 الذي استمر 21 يومًا.

وقدرت وكالة «ستاندارد آند بورز» خسائر إغلاق العام 2013 بنحو 24 مليار دولار. ويبقى السؤال معرفة ما إذا ستتأثر «وول ستريت» التي ستفتح أبوابها للتداول اليوم الإثنين.