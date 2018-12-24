سجن رئيس وزراء باكستان السابق سبع سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 01:25 مساء
رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع، التي يقول إن دوافعها سياسية.

وذكرت قناة «جيو» الإخبارية أن المحكمة خلصت إلى أن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل، الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية، وفق «رويترز».

وحُكم على شريف في يوليو بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن، وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة.

وأُفرج عنه من السجن في سبتمبر بانتظار نظر الطعن على الحكم.

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