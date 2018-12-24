«تسونامي إندونيسيا»: ارتفاع أعداد الضحايا إلى 280 شخصًا واستمرار البحث عن ناجين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 10:04 صباحا
منازل مدمرة جراء أمواج المد التي ضربت مناطق في إندونسيا (الإنترنت)

قال مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرتي جاوة وسومطرة بعد ثورة بركان أناك كراكاتوا، ارتفع إلى 280، فيما يستخدم رجال الإنقاذ المعدات الثقيلة وأيديهم العارية في البحث عن ناجين.

وأُصيب المئات في أمواج المد العاتية التي وقعت دون سابق إنذار تقريبًا، في وقت متأخر من السبت، عند مضيق سوندا. واضطر ما يربو على ثلاثة آلاف من السكان إلى الانتقال لأراض مرتفعة مع استمرار التحذير من ارتفاع المد حتى غد الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وقد شهدت إندونيسيا سقوط أكبر عدد من القتلى خلال عام نتيجة الكوارث فيما يزيد على عشر سنوات. فقد سوت زلازل مناطق من جزيرة لومبوك السياحية بالأرض، في يوليو وأغسطس، كما أسفر زلزال وتسونامي عن مقتل أكثر من ألفي شخص على جزيرة سولاويسي في سبتمبر.

واستخدم مسؤولون في البحث والإنقاذ أيديهم العارية وبعض الآلات الثقيلة لرفع ركام المباني، اليوم الإثنين، وتدفقت المساعدات الحكومية وغير الحكومية على باندجلانج، وهي المنطقة الأكثر تضررًا على الساحل الغربي لجزيرة جاوة.

وبالأمس، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن عدد القتلى بلغ 222 فضلًا عن إصابة 850 وفقدان 28، لكنها رفعت عدد القتلى إلى 280 صباح اليوم الإثنين.

وقال القائد العسكري بالمنطقة، دودي ديورادي، إن الأفراد والمتطوعين تلقوا إفادة بالبحث عن الضحايا على امتداد ما لا يقل عن 100 كيلومتر على الساحل.

وأعاد وقوع أمواج المد العاتية قبل عطلة عيد الميلاد إلى الأذهان ذكريات تسونامي المحيط الهندي الذي وقع بسبب زلزال يوم 26 ديسمبر 2004، وأسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 دولة بينهم ما يربو على 120 ألفًا في إندونيسيا.

وظلت بعض الطرق مغلقة بسبب الحطام، وهمت العائلات بمغادرة المنطقة خوفًا من حدوث أمواج مد أخرى.

وسجلت صور عرضها التلفزيون لحظات اجتياح أمواج المد العاتية للشاطئ ومناطق سكنية في مدينة باندجلانج على جزيرة جاوة، حيث جرفت في طريقها الضحايا والحطام وقطعًا خشبية ومعدنية كبيرة.

وقال سكان في مناطق ساحلية لوسائل إعلام إنهم «لم يروا أو يشعروا بأي نذر للكارثة كانحسار المياه أو وقوع زلزال قبل أن تجتاح أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين وثلاثة أمتار الشاطئ».

كما أظهرت لقطات تلفزيونية لحظات ارتطام الأمواج بحفل موسيقي وانجراف المسرح، حيث كانت فرقة الروك المحلية سيفينتين تقدم عرضًا أمام مئات الضيوف.

وقال الناطق باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن أمواج المد العاتية كانت بسبب انهيار أرضي تحت سطح البحر ناجم عن نشاط بركاني في أناك كراكاتوا.

وبركان «أناك كراكاتوا» بركان نشط يقع في منتصف الطريق تقريبًا بين جاوة وسومطرة وينفث الرماد والحمم منذ أشهر. وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ وفيزياء الأرض إن البركان ثار مجددًا، مساء السبت، أعقبته أمواج المد.

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