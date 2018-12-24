مالي تعزز العمليات ضد «الجهاديين» وتطلق برنامجًا لنزع السلاح

رئيس وزراء مالي، سوميلو بوبيي مايغا (فرانس برس)

أعلن رئيس وزراء مالي، سوميلو بوبيي مايغا، أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري في وسط مالي وإطلاق برنامج لنزع أسلحة مجموعات الدفاع الذاتي والمقاتلين «الجهاديين».

وقال رئيس الوزراء في تغريدة على «تويتر»، مساء الأحد: «سنعزز القدرات العملانية لقوات الدفاع والأمن في المنطقة لتتمكن من التدخل في مجاري الأنهار»، لكن دون ذكر أي تفاصيل حول عدد الجنود والبرنامج الزمني لانتشارهم، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «اتفقنا مع كل المجموعات على إطلاق عملية نزع أسلحة وتسريح وإعادة دمج في منطقة موبتي»، موضحًا أن هذه العملية ستبدأ، اليوم الإثنين.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لهذا البرنامج، ذهبي ولد سيدي محمد، الذي رافق رئيس الحكومة في زيارة إلى موبتي أن العمل يبدأ اليوم الإثنين.

وأوضح للصحافيين أنه سيبدأ بالصيادين التقليديين، الذين يدعون حماية المجتمع من «الجماعات الجهادية»، وقال: «سنهتم أيضا بالشبان الذين يريدون مغادرة الجماعات الجهادية. إنهم في مجموعات لا تحمل أي مشروع وعلينا أن نقترح عليهم مشاريع».

ويرى الخبراء أن باماكو تريد الاستفادة من القضاء الشهر الماضي على الزعيم امادو كوفا، لتعزيز سيطرتها في هذه المنطقة التي تمتد حتى حدود بوركينا فاسو، وقُتل فيها أكثر من 500 مدني في مواجهات بين مجموعات السكان في 2018، حسب الأمم المتحدة.

ودحرت القوات المالية، بمساعدة فرنسا، تمردًا مسلحًا سيطر على أجزاء كبيرة من شمال البلاد عام 2012، الا أن مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الحكومة.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته لا تحارب أي مجتمع، بل تحارب ضد انعدام الأمن.

وما زالت مالي تشهد أعمال عنف، رغم اتفاق السلام الموقع في 2015 ويهدف إلى عزل« الإسلاميين المتطرفين» والإبقاء على وجود القوات الفرنسية والأمم المتحدة في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين امتدت الهجمات إلى المناطق الوسطى والجنوبية من مالي، وعبر الحدود إلى بوركينا فاسو المجاورة والنيجر.