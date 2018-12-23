ترامب يدرس إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 ديسمبر 2018, 10:18 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ناقش دونالد ترامب في جلسات خاصة إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بعد قرار هذه المؤسسة، التي تقوم بمهام البنك المركزي، رفع معدّلات الفائدة خلافًا لرغبة الرئيس الأميركي، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية ونفاها وزير الخزانة.

وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، رفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على هذه المعلومات، أو توضيح ما إذا كانت خطوة من هذا النوع تستند إلى أساس قانوني.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.

غير أن وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، أكد في تغريدات على «تويتر» أنه تحدث مع الرئيس الجمهوري الذي قال له ما يأتي: «أنا لا أوافق بتاتًا على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن رفع معدّلات الفائدة أمر فظيع في هذه الفترة، ولا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يومًا صرف الرئيس جاي باويل ولا أظنني أملك الحق في القيام بذلك».

والنص التأسيسي للاحتياطي الفيدرالي ليس واضحًا في هذا الشأن. فهو يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع.

وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت هذا الأسبوع أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ العام 2008 إثر إعلان المصرف المركزي رفع معدّل الفائدة والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفيدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلًا عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي