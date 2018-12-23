ترامب يدرس إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ناقش دونالد ترامب في جلسات خاصة إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بعد قرار هذه المؤسسة، التي تقوم بمهام البنك المركزي، رفع معدّلات الفائدة خلافًا لرغبة الرئيس الأميركي، حسب معلومات نشرتها وسائل إعلام أميركية ونفاها وزير الخزانة.

وردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، رفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق على هذه المعلومات، أو توضيح ما إذا كانت خطوة من هذا النوع تستند إلى أساس قانوني.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مصدرين مطلعين على هذه المناقشات أن دونالد ترامب بدأ بسبر آراء مستشاريه حول قانونية إجراء من هذا القبيل من شأنه أن يحدث خضّة في أسواق العالم أجمع.

غير أن وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، أكد في تغريدات على «تويتر» أنه تحدث مع الرئيس الجمهوري الذي قال له ما يأتي: «أنا لا أوافق بتاتًا على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. أعتقد أن رفع معدّلات الفائدة أمر فظيع في هذه الفترة، ولا سيما في ضوء المفاوضات التجارية المهمة الجارية، لكنني لم أقترح يومًا صرف الرئيس جاي باويل ولا أظنني أملك الحق في القيام بذلك».

والنص التأسيسي للاحتياطي الفيدرالي ليس واضحًا في هذا الشأن. فهو يشير إلى احتمال مغادرة الأعضاء منصبهم قبل الأوان بطلب من الرئيس، لكن من دون توضيح الشروط الدقيقة لخطوة من هذا النوع.

وشهدت بورصة نيويورك وول ستريت هذا الأسبوع أسوأ انخفاض أسبوعي للأسهم فيها منذ العام 2008 إثر إعلان المصرف المركزي رفع معدّل الفائدة والتهديد بتعطيل جزء من الإدارات الفيدرالية عن العمل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، فضلًا عن مخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.