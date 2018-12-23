تسونامي يضرب إندونسيا يقتل 43 شخصًا ويصيب 600 آخرين

آثار زلزال وتسونامي سابق يضرب مدينة بالو في إندونسيا (فرانس برس)

أعلنت وكالة الحالات الطارئة، اليوم الأحد، أن لقي 43 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأُصيب حوالى 600 آخرين، إثر تسونامي ضرب مضيق سوندا الواقع بين جزيرتي جاوا وسومطرة في أندونسيا، الليلة الماضية، تسبّب به ثوران بركان.

وقال الناطق باسم الوكالة سوتوبو بوروو نوغروهو، وق «فرانس برس»، إنه في مضيق سوندا قُتل 40 شخصًا وأصيب 584 بجروح وهناك شخصان مفقودان، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة قتلى سقطوا أيضًا في منطقة سيرانغ.

وبحسب السلطات، فإن التسونامي نجم عن ارتفاع المد البحري أكثر من العادة بسبب المحاق (وجود القمر بين الأرض والشمس مما يزيد ارتفاع المدّ) وتزامن ذلك مع انهيار أرضي حصل تحت سطح البحر وتسبّب به ثوران بركان آناك كراكاتوا.

وكانت حصيلة أولى ،أوردتها وكالة الحالات الطارئة، أفادت بمقتل 20 شخصًا وإصابة 165 آخرون بجروح.

وأوضح الناطق أن عشرات المساكن دمرت بسبب المد البحري الذي ضرب سواحل جنوب سومطرة والطرف الغربي من جزيرة جاوا، معربًا عن خشيته من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وآناك كاراكاتوا جزيرة بركانية صغيرة برزت فوق سطح البحر بعد حوالى نصف قرن من ثوران بركان كاراكاتوا في 1883. وهذا البركان هو أحد 127 بركاناً ناشطاً في أندونيسا.

وإندونيسيا عبارة عن أرخبيل يتألف من 17 ألف جزيرة وجُزيرة ويقع على «حزام النار» في المحيط الهادئ، حيث يؤدي احتكاك الصفائح التكتونية إلى زلازل متكررة ونشاط بركاني كبير.

وفي 28 سبتمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي مدينة بالو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألفي شخص في حين لا يزال هناك خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين غالبيتهم طمروا تحت الأنقاض.