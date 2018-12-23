فرانس برس: إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية سيستمر إلى ما بعد عيد الميلاد

مبنى الكونغرس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة «فرانس برس» إنه من المتوقع إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية جزئيًّا خلال عطلة عيد الميلاد مع رفع مجلس الشيوخ السبت جلساته دون التوصل إلى اتفاق حول تمويل الإدارات.

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل: «سيعقد المجلس بعد ذلك جلسة شكلية الاثنين، في الرابع والعشرين. ستكون الجلسة التالية يوم 27 ديسمبر».

واستأنف السياسيون الأميركيون، السبت، مفاوضات صعبة حول الموازنة بعد فشل الكونغرس في إقرار قانون الإنفاق الفدرالي بسبب رفض قادة الكتل مطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، ما أدى الى إغلاق جزئي للحكومة.

وألغى ترامب عطلة مقررة في فلوريدا من أجل متابعة المفاوضات في واشنطن بعد توقف عمل وكالات حكومية رئيسية، وحذر، السبت، من أن هذه المفاوضات قد تطول.

وكتب الرئيس على «تويتر»: «أنا في البيت الأبيض أعمل بجهد»، مضيفًا: «نحن نتفاوض مع الديمقراطيين حول الحاجة الماسة إلى الأمن عند الحدود (عصابات، مخدرات، وإتجار بالبشر، وأكثر) لكن يبدو أنها ستكون مفاوضات طويلة».

بدء «إغلاق» إدارات فيـدرالية في أميركا بعد فشل مفاوضات الكونغرس وترامب

وأصر ترامب على تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك بهدف منع الهجرة غير الشرعية، وهو ما يرفضه الديمقراطيون الذين يعارضون بشدة هذا المطلب، وفي غياب أي اتفاق فإن عشرات الإدارات وجدت نفسها دون تمويل، منتصف ليل الجمعة.