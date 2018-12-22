إسبانيا تسمح لسفينة تحمل مهاجرين بالتوجه نحو مياهها الإقليمية

قررت السلطات في إسبانيا، السبت، السماح لسفينة منظمة غير حكومية تحمل أكثر من 310 مهاجرين بالتوجه نحو مياهها الإقليمية بعد رفض مالطا وإيطاليا استقبالها.

وذكرت السلطات في مدريد في بيان أنه «بسبب رفض أو عدم استجابة أقرب الموانئ، يسمح خفر السواحل للسفينة بالتحرك نحو المياه الإقليمية الإسبانية».

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وسيقضي المهاجرون الـ 311 الذين تم إنقاذهم الجمعة في البحر الأبيض المتوسط من قبل المنظمة غير الحكومية الإسبانية «بروأكتيفا أوبن آرمز»، فترة عيد الميلاد في البحر، فالرحلة تستغرق ما لا يقل عن خمسة إلى ستة أيام، وفقًا لناطق باسم المنظمة.