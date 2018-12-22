23 قتيلًا في حادث حافلة مدرسية بنيبال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 03:31 مساء
حافلة مدمرة جراء حادث في غرب نيبال (الإنترنت)

أعلنت الشرطة في نيبال، اليوم السبت، مقتل ثلاثة وعشرين شخصًا في حادث، إثر سقوط حافلة كانت تقل تلامذة وأساتذتهم في غرب نيبال.

وتتراوح أعمار التلامذة العائدين من رحلة مدرسية بين 16 عامًا و20 عامًا، كما قضى مدرسان والسائق في الحادث الذي وقع في منطقة نائية في البلاد، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وفق «فرانس برس».

وكانت الحافلة تقل 37 شخصًا في المجموع، قضى 22 منهم في موقع الحادثة وآخر في المستشفى. كذلك، أسفرت الحادثة عن 14 جريحًا.

وقال الضابط في الشرطة بل بهادور باندي: «تحقيقنا الأولي يشير إلى أن الحادث ناجم عن السرعة».

وتشهد نيبال باستمرار حوادث مرورية بسبب الوضع المتردي للطرقات والنقص في صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع من حادث آخر لشاحنة في وسط البلاد أودت بحياة 20 شخصًا كانوا عائدين من مراسم دفن.

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