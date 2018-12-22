إيران تعدم تاجرًا مشهورًا باسم «سلطان القطران» لإدانته بالفساد

سائقون إيرانيون في محطة بنزين في العاصمة طهران (ا ف ب)

أعدمت إيران تاجرًا يُعرف باسم «سلطان القطران» أدين بتهم التزوير والتهريب واسع النطاق للمنتجات النفطية في الجمهورية الإسلامية التي تشنُّ حملة قمع ضد الفساد وسط أوضاع اقتصادية متردية، حسبما ذكرت السبت وكالتا «ميزان» للأنباء و«فرانس برس».

وحميد رضا باقري درمني هو ثالث رجل أعمال يتم إعدامه منذ إطلاق الحملة ضد الفساد الصيف الماضي.

وأوضحت الوكالة المتخصصة بالشؤون القضائية أن درمني أدين بتهم «الإفساد في الأرض»، أخطر تهمة في إيران، لحصوله على 10 تريليون ريال (أكثر من مئة مليون دولار بسعر الصرف الحالي) عبر «الاحتيال والتزوير والرشى».

وأوقف درمني أولاً في أغسطس 2014 وواجه اتهامات بتزوير وثائق عقارية للحصول على قروض مصرفية. ثم استخدم شركات كواجهة لإنتاج أكثر من 300 ألف طن من القطران أثقل منتجات النفط ويستخدم في عملية رصف الطرق وهو يشكّل أحد أكثر الأعمال التجارية ربحية في إيران.

وتتهم السلطات درمني أيضًا بأنه على صلات مع رجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه بعد إدانته باختلاس 2,7 مليار دولار بينما كان يساعد الحكومة على تفادي العقوبات الدولية.

وأكّد القضاء الإيراني أنّ درمني حصل على القروض بتسهيل من مدير المصرف المركزي السابق محمود رضا خاوري الذي أُدين بالفساد غيابيًا العام الفائت بعد هروبه إلى كندا في بداية أزمة اختلاس كبرى هزت الجمهورية الإسلامية.

وعرض التلفزيون الإيراني خبر إعدام درمني السبت ترافقه موسيقى تصويرية مرتبطة بأفلام التشويق وفيلم وثائقي كامل عن جرائمه.

وتحاول السلطات الإيرانية قمع شبكات «مخربي الاقتصاد» المكونة من مهربين ووسطاء يستخدمون الأسواق لجمع الدولارات وقطع الذهب من أجل رفع الأسعار.

وفي أغسطس، أُقيل حاكم المصرف المركزي بسبب سوء إدارته لأزمة الريال وأوقف مساعده المكلف بالنقد الأجنبي.

والشهر الماضي، أعدمت إيران شخصين أحدهما تاجر يعرف باسم «سلطان العملات» أُدين بتنظيم عملية مهمة للاتجار بالذهب بلغت مئات ملايين الدولارات، وشريكه، وذلك عبر الاستفادة من ارتفاع طلب المدخرين على خلفية أزمة العملة الوطنية.

ولا تصدر إيران إحصاءات رسمية بأحكام الإعدام التي تنفذ، لكن تقريرًا لمنظمة العفو الدولية نشر في أبريل أورد أنها احتلت في 2017 المرتبة الثانية بعد الصين، إذ أعدمت في ذلك العام 507 أشخاص بينهم ست نساء.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بشدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران في 2015، وإعادة فرض عقوبات على طهران خصوصًا في قطاع النفط. وخسرت العملة الإيرانية أكثر من 25% من قيمتها مقابل الدولار.