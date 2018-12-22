مصدر يكشف غضب ترامب من خطاب استقالة ماتيس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 12:24 مساء
الرئيس الأميركي ووزير الدفاع السابق (الإنترنت)

كشف مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضب من خطاب الاستقالة الذي قدمه وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس.

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وقال المصدر، وفق ما نقل موقع قناة «سي إن إن»، إن ترامب «يكره الرسالة...» في إشارة لما جاء بخطاب استقالة ماتيس من منصب وزير الدفاع الأميركي.

وفي حديثه، اعتبر المصدر أن «تصرُّف ترامب على إنهاء الالتزامات الأميركية في سورية، وعلى ما يبدو أفغانستان، لا ينبغي أن يشكل مفاجأة». وقدم ماتيس استقالته من منصبه، الخميس، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب سحب القوات الأميركية من سورية.

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وأوضح ماتيس، في رسالته الخاصة باستقالته: «لأن لديك (ترامب) الحق بأن يكون لديك وزير دفاع تتشابه وجهات نظره مع وجهات نظرك، أعتقد أنه من الصواب بالنسبة لي الاستقالة من منصبي.. لا يمكننا حماية مصالحنا أو القيام بعمل جيد في هذا الدور دون المحافظة على تحالفات قوية وإظهار الاحترام لكل حلفائنا».

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