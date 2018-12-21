بوتن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 11:20 مساء

 

لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن عزمه الزواج مجددا حيث قال: «كشخص محترم، يتعين علي القيام بهذا الأمر في لحظة ما».

وكشف بوتن الخميس عن إمكانية زواجه ثانية، دون أن يكشف عن اسم العروس، وفق ما نقل موقع «إن دي تي في».

وجاء كلام بوتن ردا على سؤال أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، الذي يركز بشكل رئيسي على العلاقات الدولية والوضع الاقتصادي.

وسبق لبوتن أن تزوج لودميلا بوتينا من عام 1983 وحتى طلاقهما سنة 2013، وقد أثمر هذا الزواج عن ابنتين هما كاترينا وماريا.


وانتشرت شائعات عقب طلاق بوتن تحدثت عن علاقة تجمعه بلاعبة الجمباز الأولمبية السابقة، ألينا كاباييفا، إلا أن الرئيس الروسي رفض تأكيدها.

وذكرت رويترز عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتن نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.

ولدت كاباييفا في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان في 12 مايو 1983، وتنتمي لعائلة رياضية، حيث كان والدها لاعب كرة قدم.

بدأت في سن الثالثة ممارسة الجمباز، وأصبحت نجمة في هذه الرياضة لاحقا، إذ فازت بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بأثينا سنة 2004، وببرونزية دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2000 في سيدني، وفق ما ذكرت صحيفة «صن» البريطانية.

بلغت شهرة كاباييفا ذروتها عقب نشر صحيفة روسية يملكها الملياردير أليكسندر ليبيديف لمقال تحدث عن علاقة سرية تجمعها ببوتن، مما تسبب بإغلاق الصحيفة سنة 2008.

وتصدرت كاباييفا أغلفة العديد من المجلات العالمية مثل «فوغ»، كما عملت شركة ماتيل على إنتاج دمية باربي تشبهها.

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