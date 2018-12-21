اتهامات جديدة تعيد توقيف رئيس نيسان السابق

شاشة ضخمة في أحد شوارع طوكيو تنقل برنامجا إخباريا يتحدث عن رئيس شركة نيسان سابقا كارلوس غصن. (فرانس برس)

أفادت وسائل إعلام يابانية الجمعة عن إعادة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بناء على طلب الادعاء العام الياباني الذي قدم اتهامات جديدة بحقه.

وذكرت إذاعة «أن أتش كاي» الرسمية ووكالة «جيجي برس» للأنباء أن غصن تم توقيفه مجددا بشبهة ارتكابه «إساءة كبيرة للأمانة»، ما يلقي بمزيد من الغموض حول احتمال إطلاقه بكفالة.

وكان نجم عالم صناعة السيارات في العالم يأمل بإطلاقه بكفالة بعد أن رفضت المحكمة طلب الادعاء بتمديد فترة اعتقاله لمخالفته القوانين المالية، بحسب «فرانس برس».

والتوقيف الجديد يعطي المدعين العامين 48 ساعة لاستجواب غصن حول التهم الجديدة المزعومة.

ومنذ اعتقاله الشهر الماضي بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة نزيل زنزانة صغيرة في مركز اعتقال في شمال طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام الذي يعتمد بمعظمه على الأرز.

ويمكن للقضاء في اليابان إعادة اعتقال المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم، وطالما أثار هذا النظام القضائي الانتقادات داخل وخارج اليابان.