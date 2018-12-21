ترامب يأمر بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 07:30 صباحا
ترامب وخلفه ماتيس خلال مناسبة في كانب ديفيد. (فرانس برس)

قال مسؤول أميركي الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأميركيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأميركيين من سورية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن «هذا القرار قد تم اتخاذه. سوف يكون هناك انسحاب هام».

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو في عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب.

ووفق المسؤول اتخذ ترامب قراره الثلاثاء، في نفس اليوم الذي أعلن فيه أنه سيأمر بانسحاب جميع الجنود الأميركيين من سورية.

وفي وقت سابق الخميس قدّم وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس استقالته لأن وجهات نظره حول قضايا العالم لم تعد تتوافق مع ما يفكر به ترامب.

ويعتبر قرارا ترامب حول سورية وأفغانستان نقطة تحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وقد يفتحان الباب أمام سلسلة من الأحداث المتتابعة غير المتوقعة في الشرق الأوسط وأفغانستان.

والعام الماضي تمكن ماتيس مع مسؤولين عسكريين آخرين من إقناع ترامب بإرسال المزيد من الجنود الأميركيين إلى أفغانستان، حيث كانت طالبان تحقق هناك مكاسب هامة وتوقع خسائر كبيرة بالقوات الأفغانية المحلية.

لكن ترامب قال حينها إن حدسه يقول بضرورة الخروج من أفغانستان.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 7 آلاف جندي أميركي سيعودون من أفغانستان، ويأتي هذا الانسحاب مع دفع الولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاق سلام مع طالبان.

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