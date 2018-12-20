الولايات المتحدة تشكّك في رغبة طالبان بتحقيق السلام في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 07:32 مساء

تساءل الموفد الأميركي للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاده الخميس عمّا إذا كانت حركة طالبان تريد «السلام حقاً»، وذلك بعد رفض وفد طالبان لقاء وفدٍ من الحكومة الأفغانية.

وقال خليل زادة «يجب الانتظار لمعرفة ماذا سيفعلون»، وذلك في حديث للقناة الأفغانية «أريانا نيوز» وفق ترجمةٍ وزعتها السفارة الأميركية في كابل على الصحافة.

ويزور خليل زادة العاصمة الأفغانية لشرح نتائج جولته الثالثة في المنطقة وخصوصاً الاجتماعات الأخيرة في أبو ظبي التي شاركت فيها السعودية والإمارات وباكستان وممثلون لطالبان.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية فإن «محادثات المصالحة تلك أعطت نتائج ملموسة وإيجابية لكلّ الأطراف المعنية».

في هذه الأثناء، رفضت طالبان لقاء الممثلين ال 12 للحكومة الأفغانية، وهو قرار اعتبر خليل زاده أنه «سيء» و«ترك انطباعاً سلبياً».

وتابع السفير الأسبق للولايات المتحدة في أفغانستان «على طالبان الجلوس مع الحكومة الأفغانية للتوصل إلى تسوية سياسية إذا كانت ترغب في تحقيق السلام حقاً».  

ورفضت طالبان دائمًا التحاور مع الحكومة الأفغانية معتبرة أنها «كيان لا قرار له مفروض من الخارج».

وأوضح الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن «المحادثات التمهيدية تضمّنت حديثاُ بشأن انسحاب القوات المحتلّة من أفغانستان، ما يضع حداً لقمع الولايات المتحدة وحلفائها، كما تمّ تبادل وجهات النظر بشأن السلام وإعادة إعمار أفغانستان».

وفيما يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته إنهاء الحرب الأفغانية التي لا تزال مستمرة منذ 17 عاماً، فإن الموفد الأميركي خليل زادة قال في مقابلة أخرى مع قناة «تولو نيوز» إن هدف واشنطن «الرئيسي» هو التأكد من أن أفغانستان لن تشكّل تهديداً للولايات المتحدة مستقبلًا.

وأضاف: «الولايات المتحدة لا تريد الحفاظ على وجود عسكري دائم إذا تمّت محاربة الإرهاب بشكل فاعل».

وكرر الموفد الأميركي رغبته في أن يتم التوصل لاتفاق سلام قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في 10 أبريل المقبل، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن هذا القرار يعود الى «الحكومة وطالبان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
السراج يختتم زيارته إلى أوباري بعد الإعلان عن إعادة فتح حقل الشرارة
ليبيا
القيادة العامة تطالب مجلس الأمن بتحقيق عاجل في تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا
ليبيا
المسماري: قواتنا نفذت ضربة استباقية على تنظيم القاعدة في قلعة السدادة
ليبيا
دبلوماسية إيطالية: سنتحرك على مسارين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا
ليبيا
تقرير دولي: ليبيا تحقق أكبر قفزة عالمية في مجال التعليم
ليبيا
معهد واشنطن: التحديات المستقبلية في ليبيا بعيد مؤتمر باليرمو
ليبيا
«ذا تايمز»: محققو قضية لوكربي قريبون من الحصول على تصريح لمقابلة السنوسي ومسعود
ليبيا
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر متلازمة التعب المزمن