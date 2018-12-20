بريطانيا: تنظيم داعش لم يُهزم بعد في سورية

اعتبرت الحكومة البريطانية أن تنظيم «داعش» لم يُهزم بعد في سورية خلافًا لما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء لدى إعلانه انسحابًا آحادي الجانب للقوات الأميركية المنتشرة في البلاد.

وقال الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخميس إن «التحالف الدولي ضد «داعش» أحرز تقدمًا كبيرًا لكن لا يزال هناك كثير من العمل ويجب ألا نغفل عن التهديد الذي يشكله».

وأضاف: «حتى بدون السيطرة على الأرض، لا يزال داعش يشكل تهديدًا».

وتابع قائلًا: «ما زلنا ملتزمين في التحالف الدولي وحملته لحرمان داعش من التوسع والتحقق من هزيمته نهائيًا من خلال العمل إلى جانب حلفائنا الإقليميين الأساسيين في سوريا وخارجها».

وأكد الناطق أن لندن ستستمر في «القيام بما عليها لحماية البريطانيين والحلفاء والشركاء» حيث تشارك بريطانيا في الضربات الجوية التي ينفذها التحالف.

وفي قرار مفاجئ قال ترامب الأربعاء إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية لمحاربة تنظيم «داعش»إلى ديارهم.

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في المقابل عبّـر وزير الدفاع البريطاني توبياس الوود عن معارضته للقرار وقال «لا أتفق البتة مع ذلك الأمر تحول إلى أشكال أخرى من التطرف والتهديد لا تزال ماثلة بقوة».