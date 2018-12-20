سيناتورات أميركيون يدعون لتصنيف حملة ضد الروهينغا بالإبادة الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 10:29 صباحا
لاجئون من الروهينغا يخوضون في المياه في تكناف عند الحدود مع بنغلادش. (رويترز)

دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزير الخارجية، مايك بومبيو، لتصنيف الحملة العسكرية التي تشنها ميانمار على أقلية الروهينغا المسلمين إبادة جماعية.

وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها إلى وزير الخارجية، واطلعت وكالة «رويترز» على نسخة منها: «نشعر بقلق شديد لأنه رغم الأدلة القاطعة على الإبادة الجماعية التي تضمنها تقرير الوزارة... لم تجزم الوزارة بشكل رسمي ِأن جريمة الإبادة الجماعية ارتكبت».

وفر أكثر من 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش منذ أغسطس العام الماضي عندما أدت هجمات نفذها متمردون من الروهينغا على مواقع لقوات الأمن إلى حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا بأنها تطهير عرقي. وتنفي ميانمار هذه الاتهامات.

وفي سبتمبر، دعا زعماء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعلان الحملة العسكرية إبادة جماعية بعد أيام من تقرير الخارجية الأميركية الذي لم يصل إلى حد استخدام هذا الوصف.

وقد يكون للإعلان تداعيات قانونية تلزم واشنطن بفرض عقوبات أشد على حكومة ميانمار التي تقودها أونج سان سو كي الحائزة جائزة نوبل للسلام. وأثار هذا قلق البعض في الإدارة من إصدار مثل هذا التقييم.

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