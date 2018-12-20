تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار غاتويك بسبب طائرتين مسيّرتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 ديسمبر 2018, 09:59 صباحا
مطار غاتويك البريطاني. (فرانس برس)

عُلّقت حركة الملاحة الجوية في مطار غاتويك الدولي بالقرب من لندن بعد أن رصدت الأربعاء طائرتان مسيّرتان تحلّقان في محيط المدرج.

وتقرر تغيير مسار الرحلات المتوجّهة إلى مطار غاتويك الواقع في جنوب لندن والذي يعدّ ثاني أكبر مطار في بريطانيا بعد هيثرو، باتجاه مطارات أخرى واضطر المسافرون إلى الانتظار لساعات طويلة قبل إقلاع رحلاتهم، بحسب ما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» البريطانية.

وقالت إدارة المطار، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء «اضطررنا، إثر إبلاغنا عن طائرتين مسيّرتين تحلّقان في محيط المطار، إلى تعليق الرحلات ريثما نجري تحقيقًا».

واعتذرت الإدارة في بيانها من المسافرين المعنيين بهذه التدابير، مشددة على أن «سلامة الركّاب هي على رأس أولوياتنا».

وعادت الحركة تدريجيًا إلى المطار الذي يعدّ ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة الجوية. وهو يوفّر رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلدًا. ويعبر فيه نحو 45 مليون مسافر في السنة.

ويحظر القانون البريطاني استخدام طائرات مسيّرة بالقرب من الطائرات أو المطارات.

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