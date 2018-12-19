وصفته وسائل الإعلام بالعنصري..الاعتداء على لاجئة سورية داخل حمامات مدرسة أميركية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 09:34 مساء
لقطات مثبتة متداول حول الاعتداء على الفتاة السورية. (الإنترنت)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تعرض لاجئة سورية ترتدي الحجاب لاعتداء من قبل فتاة أميركية، داخل إحدى المدارس في ولاية بنسلفانيا.

الفتاة السورية تدعى شيماء، وتعرضت يوم الجمعة الماضي لهجوم وصفته وسائل الإعلام بالعنصري. ويظهر في التسجيل دفع الفتاة الأمريكية للفتاة السورية على الأرض، وتوجيه عدة لكمات لوجهها مباشرة داخل أحد حمامات المدرسة، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح مصدر في الشرطة، أن الواقعة ليس لها دوافع دينية أوعرقية، أو ما يرتبط بكونها جريمة كراهية، وفقا لصحيفة «نيوزويك». وأفاد مغردون بأن اللاجئة صاحبة الـ15 عاما جاءت من سورية قبل عامين ونصف العام مع عائلتها، واستقروا في ولاية بنسلفانيا.

 

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