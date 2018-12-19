ترامب ينوي سحب القوات الأميركية من جميع الأراضي السورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 06:35 مساء

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية معتبراً أنه حقق هدفه القاضي بإلحاق «هزيمة بتنظيم داعش».

وقال مسؤول لم يشأ كشفه هويته «إنه انسحاب كامل» سيحصل «في أسرع وقت»، موضحا أن «القرار اتخذ أمس الثلاثاء»، بحسب «فرانس برس».

وكتب الرئيس في تغريدة على تويتر «لقد هزمنا تنظيم داعش في سورية ، وهو السبب الوحيد لوجودنا خلال رئاسة ترامب». وينتشر حاليا نحو الفي جندي أميركي في سورية.

وكان ترامب أكد مرارا استعداده لسحب الجنود من سورية لكن العديد من أعضاء إدارته عبروا عن وجهة نظر مخالفة في هذه القضية الحساسة. وفي الربيع الماضي، عندما كانت المسالة مطروحة على الطاولة، تم التوصل الى حل وسط بدون الإساءة إلى ترامب. وأعلنت الإدارة أن الانسحاب يبقى «هدفا»، لكن بدون تحديد جدول زمني.

والأسبوع الماضي فقط، كان مبعوث الولايات المتحدة للتحالف دولي ضد الجهاديين بريت ماكغورك يؤكد أن الأميركيين سيبقون لبعض الوقت في سورية. وقال للصحافة في واشنطن «حتى لو ان نهاية الخلافة باتت في متناول اليد الان، فإن الانتهاء من تنظيم «داعش» سيستغرق وقتا أطول بكثير» لأن «هناك خلايا سرية» و «لا أحد ساذج لدرجة القول إنه سيختفي» بين عشية وضحاها.

وتابع ماكغورك «لا أحد يقول أن المهمة قد أنجزت. بالطبع لقد تعلمنا دروسا كثيرة. لذا، نحن نعرف أنه لا يمكننا فقط حزم الامتعتة والرحيل بمجرد أن يتم تحرير الأراضي». وطالما حذر وزير الدفاع جيم ماتيس من انسحاب متسرع من سورية. وصرح ماتيس في يونيو الماضي «يتعين أن نتجنب ترك فراغ في سورية يمكن أن يستغله نظام الأسد أو من يدعمه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغنية «قومي» لميريام فارس تثير غضب الجمهور
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
كاركاتير حليم - في اليوم العالمي للغة العربية
كاريكاتير
العين يحقق المفاجأة ويبلغ نهائي مونديال الأندية
رياضة عالمية
ميسي يتفوق على صلاح ويخطف الحذاء الذهبي
رياضة عالمية
مفاجأة بالصور.. فرنسا تكشف عن «حشيش رونالدو»
رياضة عالمية
ليبيا امتنعت عن التصويت..الأمم المتحدة تتبنى ميثاقًا عالميًا حول اللاجئين عارضته...
دولى
مجلسا النواب والدولة والحكومة يتغيبون عن احتفال سرت بذكرى تحريرها من «داعش»
ليبيا
قرعة «الشامبيونزليغ» تصدم ليفربول ويوفنتوس وتبتسم للريال والبرسا
رياضة عالمية
واشنطن تعيد قريبًا تمثليها الدبلوماسي في طرابلس
ليبيا
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
«تشاوري» الملتقي الوطني: اتفاق على 6 مبادئ لبناء جهاز أمني وطني (3 ـ 5)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جمع 80 كيلو غرام مسامير من أشجار بلده