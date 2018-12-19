لندن تعلن خطتها لخفض الهجرة بعد «بريكست»

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، 19 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

تنشر الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، كتابها الأبيض حول نظام الهجرة الذي تنوي تطبيقه بعد «بريكست» قبل مئة يوم على انفصالها عن الاتحاد الأوروبي الذي يقلق الأوساط الاقتصادية.

وأكد وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، أن نظام الهجرة الجديد، الذي سينهي التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، يلبي رغبة البريطانيين باستئناف المراقبة على الحدود، وفق «فرانس برس».

وأضاف جاويد قبل نشر الوثيقة «سيكون نظامًا فريدًا للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات التي يمكن أن يجلبها الناس، أكثر من التركيز على بلدانهم الأصلية».

وأعلن نيته خفض عدد المهاجرين إلى مستوى قابل للاستمرار دون أن يذكر أرقامًا، بينما يقضي برنامج حزبه المحافظ بتخفيض العدد إلى أقل من مئة ألف شخص سنويًا، مقابل 280 ألفًا في 2017.

وأوضح أن مستوى الأجر المطلوب لدخول الأراضي البريطانية سيحدد في وقت لاحق بعد إجراء مشاورات جديدة، لكن يمكن أن يكون حوالي ثلاثين ألف جنيه سنويًا (33 ألفًا و300 يورو).

وسيطبق النظام الجديد على مراحل اعتبارًا من 2021 أي بعد الفترة الانتقالية التي تلي «بريكست» المدرجة في الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يصادق عليه البرلمان البريطاني.

«معالجة خاطئة»

وأثار هذا الكتاب الأبيض ردود فعل شديدة قبل نشره. فقد عبر الجهاز الصحي البريطاني «إن إتش إس» عن تخوفه من مواجهة صعوبات في التوظيف إذا حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين الأجانب بثلاثين ألف جنيه.

وقال أحد مسؤولي الجهاز، سافرون كوردري، إن «مؤهلات عالية لا تعني رواتب عالية. الأجر الأول للممرضات محدد بـ23 ألف جنيه والأطباء الصغار بـ27 ألف جنيه ومساعدي الممرضين بـ17 ألف جنيه».

من جهته، دان رئيس بلدية لندن صادق خان ما اعتبره «معالجة خاطئة» للحكومة، وقال معبرًا عن أسفه: «إغلاق الباب أمام آلاف العاملين الأوروبيين الذين يريدون القدوم للقيام بأدوار أساسية سيضر بقدرتنا التنافسية».

وكانت الهجرة واحدة من القضايا التي تمحورت حولها حملة الاستفتاء على «بريكست» في 2016. وبعد التصويت، تعهدت رئيسة الحكومة تيريزا ماي إنهاء التنقل الحر للأوروبيين الذين يرغبون في التوجه إلى بريطانيا.

«خلافات حزبية»

وتستعد رئيسة الحكومة لمواجهة مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، في جلسته الأخيرة للاستجواب هذه السنة، أمام نواب غاضبين من قرارها إرجاء التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من 11 ديسمبر كما كان مقررًا، إلى يناير، لتجنب فشل.

وأعلن الحزب الاستقلالي الإسكتلندي «الحزب الوطني الإسكتلندي» أنه طلب تنظيم تصويت على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قبل العطلة البرلمانية لنهاية العام، التي تبدأ مساء الخميس، لكن فرص نجاح ذلك ضئيلة.

وتعزز المعارضة للنص احتمال «بريكست» دون اتفاق في 29 مارس 2019.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت، أمس الثلاثاء، تسريع الاستعدادات لهذا السيناريو، وخصصت ملياري جنيه إضافية (2.2 مليار يورو) لمواجهة هذا الاحتمال وأعلنت عن احتمال تعبئة الجيش.

لكن الأوساط الاقتصادية ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أمر لا يمكن تصوره ووجهت تحذيرًا جديدًا إلى الحكومة.

وقالت أكبر خمس منظمات بريطانية لأرباب العمل في بيان مشترك نادر إن «الشركات ترى بذعر أن السياسيين يركزون على خلافات حزبية بدلاً عن إجراءات عملية تحتاج إليها المؤسسات».