مقتل رئيس أركان سابق للجيش النيجيري بالرصاص

ماريشال سلاج الجو الأول، اليكس سابوندو باديه

أعلنت السلطات النيجيرية أن رجالاً مسلحين قتلوا رئيس أركان سابق لسلاح الجو في سيارته، في إطار من التسيب الأمني المتزايد في نيجيريا.

وقال الناطق باسم سلاح الجو، أبيكونلي دارامولا، في بيان صدر الليلة الماضية: «بقلب يملؤه الحزن أعلن بأسف الوفاة المؤسفة لرئيس أركاننا السابق لسلاح الجو، ماريشال الجو الأول اليكس سابوندو باديه»، وفق «فرانس برس».

وجاء في البيان أن الجنرال باديه (61 عامًا) قد توفي متأثرًا بجروحه الناجمة عن إصابته بالرصاص، وأوضح أن سيارته قد تعرضت للهجوم لدى عودته من مزرعته، على طول الطريق بين أبوجا وكيفي.

ولم تتوافر أي توضيحات تتعلق بمنفذي الهجوم أو دوافعهم.

وكان الماريشال باديه، الذي خدم نيجيريا في عهد رئيس الدولة السابق غودلاك جوناتان، أنهى خدمته في 2015، لدى وصول الجنرال السابق محمد بخاري إلى الحكم.

وقد وُجهت إليه تهمة الفساد واختلاس أموال عندما كان قائدًا للجيش، في خضم النزاع مع جماعة «بوكو حرام»، وكان ينتظر محاكمته مع آخرين كثيرين من أعضاء الحكومة السابقة.

ويشهد الوضع الأمني في نيجيريا، أكبر بلد من حيث عدد السكان في أفريقيا (180 مليون نسمة)، تدهورًا قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2019.

ويتعرض الرئيس بخاري المرشح لولاية جديدة لانتقادات حادة لأنه لم يهتم بالنزاعات الكثيرة التي تتفاقم في كل أنحاء البلاد.