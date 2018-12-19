توقيف كندي ثالث في الصين

الكندي مايكل سبافور الذي أوقفته الصين. (أ ف ب)

ذكرت جريدة كندية، اليوم الأربعاء، أن مواطنًا كنديًا ثالثًا أوقف في الصين بعد حوالى ثلاثة أسابيع على اعتقال مسؤولة كبيرة من مجموعة هواوي الصينية في فانكوفر في خطوة أثارت غضب بكين.

وأوضحت الجريدة «ناشونال بوست»، التي تصدر في تورونتو، أن ناطقًا باسم وزارة الخارجية الكندية أكد لها أن السلطات الصينية قد احتجزت مواطنًا كنديًا ثالثًا. وأضافت أن الناطق لم يربط الحادث بتوقيف المسؤولة في هواوي بكندا، وبحسب وكالة «فرانس برس».

ولم تحدد الجريدة هوية الشخص الموقوف في الصين، لكنها ذكرت أنه ليس دبلوماسيًا ولا مسؤولًا في مؤسسة تتخذ من الصين مقرًا.

وردًا على أسئلة في مؤتمر صحفي، قالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أنها ليست على علم بهذه المعلومات. ولم ترد سفارة كندا في بكين على أسئلة وكالة «فرانس برس».

وإذا تأكد النبأ، فسيكون هذا ثالث كندي يتم توقيفه بعد الدبلوماسي السابق مايكل كوفرينغ الذي يعمل لحساب مجموعة الأزمات الدولية ومايكل سبافور المستشار الذي يقيم علاقات وثيقة مع كوريا الشمالية، اللذان أوقفا الأسبوع الماضي.

وتمكن سفير كندا في بكين من لقاء الرجلين اللذين تشتبه السلطات بأنهما يشكلان تهديدًا «للأمن القومي».

ولا تربط الصين بين توقيف الرجلين لكنها ما زالت غاضبة على كندا منذ اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينغ وانتشو بطلب من القضاء الأميركي.

وأخلي سبيل مينغ بكفالة الأسبوع الماضي في انتظار جلسة تسليمها الى الولايات المتحدة التي تشتبه في تواطؤها بالاحتيال للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وهددت بكين أوتاوا بـ«عواقب خطيرة» إذا لم يفرج عنها على الفور.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «سندافع بوضوح شديد عن مواطنينا الموقوفين، سنحاول معرفة لماذا، سنعمل مع الصين لنثبت أن هذا غير مقبول».