الكرملين: روسيا ماضية في بيع منظومة «إس-400» لتركيا رغم الصفقة الأميركية

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه سيمضي في صفقة لبيع أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة «إس-400» لتركيا، رغم موافقة وزارة الخارجية الأميركية على بيع نظام منافس لأنقرة.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، وفق «رويترز»، إنه «يجب النظر إلى الصفقتين كصفقتين منفصلتين وإن موسكو بالفعل تستكمل بنود صفقة إمداد تركيا بمنظومة إس-400».

وأضاف أن «روسيا تثق في أن أنقرة لن تكشف أسرار نظام إس-400 لشركائها في حلف شمال الأطلسي».

وجاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي لتركيا.