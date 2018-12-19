نتنياهو: حزب الله أغلق مصانع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه وترسانته محدودة

قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء إن جماعة حزب الله اللبنانية تمتلك «على الأكثر بضع عشرات» من الصواريخ دقيقة التوجيه، إذ أغلقت مصانع لإنتاج هذه الصواريخ في لبنان بعد أن كشفتها إسرائيل في سبتمبر.

وأضاف نتنياهو، في مؤتمر اقتصادي بحسب وكالة «رويترز»، أن «هذه المواقع التي تقع قرب مطار بيروت.. مواقع تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والتي أطلعتني المخابرات الإسرائيلية على وجودها كي أكشف عنها. هذه المواقع أُغلقت».

وتابع: «يحاولون فتح مواقع جديدة. لكن من خلال هذه الإجراءات نحرمهم من امتلاك أسلحة دقيقة»..