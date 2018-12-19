ترامب يحث كوسوفو على التوصل إلى اتفاق «تاريخي» مع صربيا

جنود من قوات الأمن في كوسوفو. (رويترز)

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الكوسوفي، هاشم تقي، في رسالة بعث بها إليه، على بذل كل ما في وسعه للتوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع صربيا، وذلك بعد مرور عقدين على انتهاء الحرب بينهما.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لهاشم تقي رئيس كوسوفو، أمس الثلاثاء، بحسب وكالة «رويترز» عن ترامب قوله في الرسالة «عدم الاستفادة من هذه الفرصة النادرة سيمثل انتكاسة مأساوية، إذ لا يبدو على الأرجح أن فرصة أخرى لسلام شامل قد تسنح قريبًا».

والتزمت صربيا وكوسوفو، التي كانت إقليمًا تابعًا لها قبل استقلالها العام 2008، في 2013 بحوار برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف حل كل المشكلات بينهما لكن لم يجر إحراز تقدم كبير في هذا السياق.

وأضاف ترامب: «استثمرت الولايات المتحدة كثيرًا في نجاح كوسوفو كدولة مستقلة ذات سيادة».

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه الرسالة، كما لم تعلق عليها السفارة الأميركية في بريشتينا عاصمة كوسوفو.

وثار التوتر الأسبوع الماضي مجددًا بين صربيا وكوسوفو عندما صوت برلمان كوسوفو بالموافقة على تشكيل جيش قوامه خمسة آلاف رجل، وذلك بعد أسبوع من تحذير رئيس وزراء صربيا من أن مثل هذه الخطوة قد تدفع بلغراد إلى التدخل عسكريًا.