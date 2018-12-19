واشنطن تقر صفقة صواريخ «باتريوت» لتركيا بقيمة 3.5 مليار دولار

أنظمة «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي والصاروخي (رويترز)

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن وزارة الخارجية أخطرت الكونغرس بموافقتها على صفقة محتملة لبيع أنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي والصاروخي إلى تركيا بقيمة 3.5 مليار دولار.

وذكرت وكالة التعاون الأمني والدفاعي، حسب «رويترز»، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع 80 صاروخ «باتريوت» موجهًا، و60 صاروخًا آخر لأنقرة، ومعدات أخرى ذات صلة بينها أجهزة رادار ومراكز تحكم ومحطات إطلاق.

وكانت الخارجية الأميركية قالت هذا العام إنها تعمل مع تركيا بشأن صفقة محتملة لبيع نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت» من إنتاج شركة «رايثيون» لإثنائها عن شراء نظام «إس-400» من روسيا.

كانت تركيا اختارت في البداية نظامًا صينيًا قبل أن تتحول إلى نظام «إس-400» الروسي في العام 2017.

وحذر مسؤولون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أنقرة مرارًا من أن النظام الروسي لا يمكن دمجه في أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي لحلف شمال الأطلسي، وأن شراء نظام «إس-400» سيهدد صفقة تركية لشراء مقاتلات «إف-35» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، وقد يدفع واشنطن لفرض عقوبات على أنقرة.

ويتم إبلاغ الكونغرس في الإخطار بالموافقة على البيع ولكنه لا يعني توقيع العقد أو أن المفاوضات قد انتهت.