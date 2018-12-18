«مختلفة عن الخطط الأخرى»..هايلي تدعو الى دعم خطة السلام الأميركية المستقبلية للشرق الاوسط

دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء الفلسطينيين والإسرائيليين والمجتمع الدولي إلى دعم خطة السلام الأميركية المرتقبة مطلع 2019 بعد أن أكد الأوروبيون تمسكهم بـ«المعايير المتفق عليها».

وقالت هايلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط «لقد قرأتها. خلافا للمحاولات السابقة الرامية إلى تسوية النزاع هذه الخطة لا تقع في بضع صفحات مع توجيهات غير محددة ومملة»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت «ستكون مختلفة عن الخطط الأخرى» دون كشف مضمون الخطة. وستترك هايلي منصبها في 31 ديسمبر. وأضافت «السؤال الحاسم هو معرفة ما إذا سيكون الرد مختلفا». وأكدت السفيرة «أنه ستكون في الخطة أمور ستروق وأخرى لن تروق بالنسبة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، بل أيضا لكل دول العالم المهتمة بالموضوع»

وتابعت «سيكون لكل بلد أو طرف خيار مهم يقوم به. التركيز على اجزاء الخطة التي لا تروق، أو التركيز على أجزاء الخطة التي تروق والتشجيع على مواصلة المفاوضات». وفي إعلان نشر قبل بدء الاجتماع شددت الدول الأوروبية الأعضاء حاليا أو مستقبلا في مجلس الأمن الدولي على أن أي خطة يجب أن تستند إلى «معايير متفق عليها» دوليا والقرارات الدولية السابقة والاتفاقات المبرمة.

وحذر الأوروبيون (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد وبريطانيا) من أن «أي خطة سلام لا تعترف بهذه المعايير المتفق عليها دوليا قد يكون مصيرها الفشل».