شعبية ماكرون تتراجع و74% من الفرنسيين يرونه «رئيس الأغنياء»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 12:44 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصلت إلى أدنى مستوى، وبلغت 27% منذ بداية ولايته في مايو 2017، بعدما تراجعت خمس نقاط خلال شهر واحد.

وقال الاستطلاع الذي أجراه معهد «أودوكسا» إنه «بعد شهر على بدء أزمة السترات الصفراء، يواصل رئيس الدولة تراجعه شبه المتواصل الذي بدأ في مايو»، مشيرًا إلى أن 73% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع عبروا عن آراء سلبية فيه، وفق «فرانس برس».

وأوضح التحقيق، الذي أجري لحساب إذاعة «فرانس انتر» ومجلة «ليسكبريس» الأسبوعية وجريدة «لا برس» المحلية، أن ماكرون تراجع لدى المقربين من الحزب الاشتراكي، أقل بأربع نقاط، وحزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي، 11 نقطة، وكذلك الحزب الرئاسي «فرنسا إلى الأمام»، أقل بثلاث نقاط.

وقال 74% من الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعتبرونه «رئيس الأغنياء» (بزيادة ثلاث نقاط) بينما بات 33% يعتبرونه مؤهلًا مقابل 68% عبروا عن رأي معاكس.

وسجلت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب تراجعًا أيضًا، حيث اعتبره 31% من الفرنسيين رئيسًا جيدًا للحكومة، مقابل 68% يرون عكس ذلك (+5 نقاط).

وحيال «حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية» والإجراءات التي أعلنها رئيس الدولة أخيرًا لتهدئة «السترات الصفراء»، بدا الفرنسيون منقسمين، إذ يرى 47% منهم أنها منعطف خلال ولايته الرئاسية، فيما عبر 53% عن رأي مخالف.

والمستفيدة الرئيسة هي زعيمة اليمين القومي مارين لوبن. فخلال شهر واحد كسبت لوبن ست نقاط وباتت تلقى تأييد 29% لتصبح واحدة من الشخصيات الأولى الثلاث بعد وزير البيئة نيكولا أولو 42%، وآلان جوبيه رئيس بلدية بوردو 35%.

وأُجري الاستطلاع على الإنترنت يومي 13 و14 ديسمبر وشمل عينة من 990 شخصًا تزيد أعمارهم على 18 عامًا، وفق طريقة الحصص.

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