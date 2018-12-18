الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان «الفاضحة» في كوريا الشمالية

شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك

دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار الانتهاكات المنهجية والمعممة والفاضحة لحقوق الإنسان التي ترتكب منذ فترة طويلة في كوريا الشمالية، التي رفضت بشدة من جانبها أي محاولة لطرح القضية للمناقشة في مجلس الأمن الدولي.

ويرحب القرار غير الملزم والذي أقر، أمس الإثنين، بالتوافق بلا تصويت، بالجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق من الوضع الخطير لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وفق «فرانس برس».

ويدين القرار اللجوء إلى «التعذيب والشروط اللاإنسانية للاعتقال والاغتصاب والإعدامات العلنية، ووجود نظام واسع لمعتقلات لسجناء سياسيين».

ومن جهتها، انتقدت بعثة كوريا الشمالية في الأمم المتحدة الولايات المتحدة لسعيها إلى تنظيم اجتماع في مجلس الأمن الدولي حول حقوق الإنسان، وقالت في بيان إن «مجلس الأمن ليس مكانًا لمناقشة الحقوق الإنسانية ولا منصة يمكن أن تؤدي فيها معالجة مسيسة للحقوق الإنسانية إلى مواجهة».

وأضافت أن «فشل الولايات المتحدة في بداية ديسمبر يدل على أن مطلبنا شرعي»، مؤكدة أن «مجلس الأمن الجديد يجب ألا يستخدم من جديد بسوء نية منصة تسود فيها الممارسات التعسفية للولايات المتحدة».

وكانت واشنطن تخلت، مطلع ديسمبر، عن طلب هذا الاجتماع الذي يعقد كل سنة، لأنها لم تكن واثقة من الحصول على الدعم اللازم من شركائها.

ويحتاج تجاوز تصويت إجرائي محتمل يمكن أن تطلبه الصين، إلى أصوات تسعة على الأقل من أعضاء المجلس لـ15 من أجل إلغاء الاجتماع.

ولم تحصل الولايات المتحدة على دعم أكثر من سبع دول لكنها تأمل في عقد هذا الاجتماع في يناير مع وصول أعضاء جدد غير دائمين إلى المجلس يمكن أن يكونوا أكثر تأييدًا للفكرة (جنوب أفريقيا وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان وبلجيكا وألمانيا).