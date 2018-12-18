انقسام في مجلس الأمن حول جيش كوسوفو والأخيرة تتمسك بموقفها

اجتماع مجلس الأمن الدولي بحضور الرئيسين الكوسوفي هاشم تاجي (يسار) والصربي الكسندر فوسيتش

أصر كل من الرئيسين الصربي والكوسوفي الكسندر فوسيتش وهاشم تاجي على موقفيهما خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يناقش قرار بريشتينا إنشاء جيش لكوسوفو.

وقال الرئيس الصربي، أمس الإثنين في كلمته: «إنني قلق جدًا. حتى إنني أخاف قليلًا على المستقبل ومن أجل المستقبل، ليس فقط على شعبي وبلدي صربيا بل كل المنطقة»، وفق «فرانس برس».

وطالبت صربيا، التي دعت إلى الاجتماع بدعم من روسيا، بالتزام أكبر من قبل الولايات المتحدة بالحوار الذي أطلق بين البلدين في 2012 برعاية الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي إن «جيش كوسوفو سيساهم في استقرار المنطقة لن يشكل تهديدًا أبدًا»، مؤكدًا استعداد بلاده للحوار.

وأمام هذا الحوار النادر في مجلس الأمن، بدت الدول الأعضاء منقسمة.

فقد دان السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إنشاء الجيش الكوسوفي، معتبرًا أنه انتهاك خطير للقرار 1244 الذي صدر في 1999 حول قوات الأمن المسموح بها في كوسوفو، ولوح بخطر وضع يمكن أن ينفجر في أي لحظة.

وحذّر السفير الروسي من أنه «إذا دخلت وحدات إلى قطاعات صربية، فإن بلغراد ستدافع عنها».

من جهتها، أكدت الولايات المتحدة من جديد دعمها لتحويل قوات الأمن الكوسوفية إلى جيش يضم كل المجموعات الكوسوفية، فيما طلبت الصين من الطرفين الامتناع عن أي خطاب يؤجج التوتر.

وفي بيان نشر قبل الاجتماع، دعا الأعضاء الأوروبيون في المجلس إلى الحوار، وقالوا إنه «من الأساسي أن تتعهد صربيا وكوسوفو العمل للتوصل إلى اتفاق تطبيع كامل وملزم قانونيًا، يحدد الشروط التي تسمح باستئناف الحوار الذي تسهله الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن».

وينص القانون الذي أقرته كوسوفو، الجمعة، على أن جيشها المقبل سيكلف «ضمانة سلامة ووحدة أراضي البلاد وحماية ممتلكات جمهورية كوسوفو ومصالحها وتقديم دعم عسكري للسلطات المدنية في حال وقوع كارثة والمشاركة في عمليات دولية».

ويضم جيش كوسوفو حاليًا 2500 رجل، سيرتفع عددهم إلى خمسة آلاف في وقت لاحق، إلى جانب ثلاثة آلاف من جنود الاحتياط.

وكانت كوسوفو أعلنت استقلالها في 2008 واعترفت بها 115 بلدًا حتى الآن. إلا أن صربيا لا تعترف باستقلال هذا البلد الذي كان مقاطعة تابعة لها وفقدت السيطرة عليها بعد حرب 1999 مع حلف شمال الأطلسي.