أبرزهم خاشقجي.. 80 صحفيًا ضحايا الكراهية التي أججها سياسيون في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 10:41 صباحا

ذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود»، اليوم الثلاثاء، أنّ الكراهية التي يغذيها «سياسيون عديمو الضمير» تسبّبت في ارتفاع كبير في عدد الصحفيين الذين قتلوا في العام 2018.

وقتل ثمانون صحفيًا في أرجاء العالم حتى الآن خلال العام 2018، أبرزهم السعودي جمال خاشقجي بينما يقبع 348 آخرون في السجون إلى جانب ستين آخرين محتجزين رهائن، على ما ذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها السنوي الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المنظمة، كريستوف ديلوار، إن «العنف ضد الصحفيين بلغ معدلات غير مسبوقة والوضع الآن خطير»، مضيفًا: «كراهية الصحفيين التي يبديها سياسيون وقادة دينيون ورجال أعمال أحيانًا على شكل صريح (...) تعكسها هذه الزيادة المزعجة».

ولم يشر التقرير مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دأب على توجيه الانتقادات للصحفيين واعتبر بعضهم «أعداءً للأمة».

لكن ديلوار قال إنّ «التعبير عن الكراهية يمنح العنف مشروعية وبالتالي يقوض الصحافة والديمقراطية نفسها».

وأصبحت الولايات المتحدة خامس بلد في العالم من حيث عدد الصحفيين الذين قتلوا في 2018، بعد مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بمقر جريدة «كابيتال غازيت» في ولاية ميريلاند في يونيو.

وتعد أفغانستان أخطر دولة لعمل الصحفيين في العالم بعد أنّ شهدت مقتل 15 صحفيًا في العام 2018 من بينهم شاه مراي كبير مصوري وكالة فرانس برس في البلاد، تليها سورية بـ11 قتيلًا والمكسيك بتسعة قتلى.

وأوضح ديلوار أنّ الكراهية ضد الصحفيين «تتضاعف عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الصدد».

وتابع أنّ حالات: «القتل والسجن والاحتجاز كرهائن والاختفاء القسري زادت جميعها»، مع ارتفاع حصيلة قتلى الصحفيين المحترفين بنسبة 15% بعد ثلاث سنوات من انخفاضها.

وأكّد أن «الصحفيين لم يكونوا عرضة لمثل هذا العنف والمعاملة المسيئة كما حدث في العام 2018».

وأشار إلى أنّ مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول والصحفي السلوفاكي الاستقصائي الشاب جان كوسياك وصديقته «يبرزان إلى أيّ مدى يمكن لأعداء حرية الصحافة أن يذهبوا».

وأثار مقتل خاشقجي في أكتوبر الفائت غضبًا دوليًا وأظهر الحدود القصوى التي «يمكن للبعض الوصول إليها لإسكات الصحفيين المزعجين».

وأكثر من نصف الصحفيين القتلى جرى استهدافهم في شكل متعمد، فيما علق 31 آخرون في دائرة عنف.

وذكر التقرير السنوي للمنظمة أنّ عدد قتلى الصحفيين غير المحترفين ارتفع من سبعة في 2017 إلى 13 في العام 2018.

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