الحبس الاحتياطي لأحد أقرباء منفذ هجوم ستراسبورغ بتهمة «التآمر الإرهابي»

زهور وشموع تكريمًا لضحايا اعتداء ستراسبورغ في ساحة كليبر

أفاد مصدر قضائي فرنسي بأن أحد أقرباء الفرنسي شريف شكاط، منفذ الهجوم المسلح الذي استهدف السوق الميلادية في ستراسبورغ، أوقف قبل أيام ووجهت إليه تهمة التآمر في الهجوم.

وقال المصدر، أمس الإثنين، إن المتّهم البالغ من العمر 37 عامًا أوقف الخميس بشبهة تزويد شريف شكاط بالمسدس الذي استخدمه لتنفيذ هجومه الذي أوقع خمسة قتلى و11 جريحًا وتبناه تنظيم «داعش»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن الموقوف مثُل أمام قاضي تحقيق وجّه إليه تهمة «الاشتراك في عصبة أشرار إرهابية إجرامية والحصول على أسلحة من الفئة باء وحيازتها ونقلها من قبل شخصين على الأقل في ما يتّصل بمشروع إرهابي».

وأوضح المصدر أن قاضي التحقيق قرر حبس المتهم احتياطيًا نزولًا عند طلب النيابة العامة.

ومنذ أفرغ شكاط رصاصات مسدسه ليل 11 ديسمبر الجاري في ثالث هجوم تتعرّض له فرنسا هذا العام انصبت اهتمامات المحققين على كشف ما إذا كان المهاجم قد حصل على مساعدة من أشخاص تآمروا معه للتخطيط للهجوم وتنفيذه أو ساعدوه لاحقًا في فراره الذي استمرّ يومين وانتهى بمقتله برصاص الشرطة.

وبالإضافة إلى المتهم الأول، فقد اعتقلت السلطات شخصين آخرين بشبهة تورطهما كذلك في تزويد شكاط بالسلاح، وقد أوقفا، أمس الإثنين، على ذمّة التحقيق.

ومساء الثلاثاء الماضي، شن شكاط (29 عامًا) هجومًا ضد مارة في سوق ميلادية في ستراسبورغ مسلحًا بمسدس وبسكين، في هجوم أوقع خمسة قتلى و11 جريحًا لا يزال العديد منهم في حال حرجة.