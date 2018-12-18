منظمات غير حكومية تتحرك لمقاضاة فرنسا في قضية تغير المناخ

محتجون خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كاتوفيتسي ببولندا (فرانس برس)

أعلنت منظمات حكومية عدة أنها ستلجأ إلى القضاء للادعاء على الدولة الفرنسية بسبب عدم تحركها بشكل كافٍ لمكافحة ارتفاع حرارة الأرض، موضحة أنها تقدمت بمذكرة مسبقة في هذا الاتجاه إلى الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة.

وكتبت المنظمات في بيانها، أمس الإثنين، أن «التحرك الفاشل للدولة في مجال مكافحة تغير المناخ يعكس تقصيرًا يشكل خللًا للدولة في احترام واجباتها في حماية البيئة والصحة والأمن البشري»، وفق «فرانس برس».

ووقعت على البيان منظمات «غرينبيس» و«أوكسفام» و«مؤسسة الطبيعة والإنسان» (لفونداسيون بور لا ناتور إي لوم) وجمعية «قضيتنا جميعًا» (نوتر أفير آ توس).

وتقضي الإجراءات بأن ترد الدولة خلال مهلة شهرين. وتنوي المنظمات القيام في مرحلة ثانية في مارس على الأرجح، اللجوء إلى المحكمة الإدارية في باريس.

وقالت المكلفة بالحملة في منظمة «غرينبيس»، لورا مونييه: «نطلب تعويضًا عن كل الأضرار، وأن تتحرك الدولة بسرعة على كل المستويات».

من جهتها، صرحت سيسيل دوفلو من منظمة «أوكسفام» بأن «الفكرة هي إجبارها (أي الحكومة) على التحرك»، وأضافت أن «الوضع الملح وعدم التحرك يتطلبان ذلك. مشاركة منظمات غير حكومية دائمًا في المفاوضات لم تكن عبثية».

وتؤكد المنظمات أن فرنسا التي استأنفت انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة فيها ارتفاعها في 2015، لا تحترم خصوصًا الأهداف المحددة على الأمد القصير.

وفي مواجهة تبدل المناخ، تلجأ أطراف عدة في العالم إلى القضاء بسبب إجراءات غير كافية للسيطرة على ارتفاع حرارة الأرض.

وتستند المنظمات إلى الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حماية المواطنين. وهي تدين أيضًا «انتهاك عدد من التزامات فرنسا في مجال مكافحة تغير المناخ بموجب القانون الدولي».