اتهام شريكين لمستشار سابق لترامب بالتآمر ضد الداعية التركي غولن

مايكل فلين، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يغادر المحكمة الفدرالية (فرانس برس)

اتهم القضاء الأميركي شريكين سابقين لمايكل فلين، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، بدعم جهود أنقرة للتوصل إلى تسليم تركيا الداعية فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة ويعتبره الرئيس رجب طيب إردوغان «عدوه اللدود».

واتهمت وزارة العدل، الإثنين، بيجان رافيكيان المعروف باسم بيجان كيان (66 عامًا)، وكميل ايكيم البتيكين (41 عامًا) التركي الهولندي المقيم في إسطنبول بالعمل لحساب الحكومة التركية والكذب على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بشأن هذه الخطة التي تعود إلى 2016، وفق «فرانس برس».

ويفيد محضر الاتهام بأن الرجلين عملا لتتسلم مجموعة «فلين انتل غروب» مجموعة الترويج التي أسسها مايكل فلين ورافيكيان، بطريقة غير مباشرة مبلغ 600 ألف دولار من الحكومة التركية للتأثير سلبًا على الجمهور وعلى مسؤولين سياسيين أميركيين بشأن فتح الله غولن.

ويبدو أنهما استخدما ذلك عبر شركة هولندية يقودها البتيكين.

وأعدت هذه الخطة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، في 2016، عندما كان مايكل فلين مستشارًا للمرشح ترامب حول قضايا السياسة الخارجية والأمن.

وقالت وزارة العدل إن «الهدف كان التوصل إلى إبعاد فتح الله غولن إلى تركيا»، حيث يتهمه إردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي جرت في 15 يوليو 2016. لكن الداعية ينفي هذا الاتهام بشكل قاطع.

وتفيد محاضر الاتهام بأن الاتفاق وافقت عليه أعلى المستويات في الحكومة التركية، موضحة أن البتيكين كان يطلع وزراء نافذين باستمرار على التطورات.

ويأتي هذا الاتهام عشية صدور الحكم على مايكل فلين الذي أوقف العام الماضي بسبب صلاته مع مسؤولين روس وتركيا.

وكانت الصحف الأميركية كتبت من قبل عن العلاقات بين مايكل فلين وتركيا. وذكرت جريدة «وول ستريت جرنال» أن روبرت مولر مهتم باجتماع عقد في سبتمبر 2016 بنيويورك بين فلين والبتيكين ورافيكيان، وكذلك مسؤولين كبار في الحكومة التركية بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويبدو أنهم ناقشوا إمكانية تنظيم مغادرة غولن الولايات المتحدة بموجب مذكرة تسليم رسمية.

وكان الرئيس الأميركي أكد الشهر الماضي أن تسليم غولن ليس مطروحًا. لكن وزير الخارجية التركي أكد، الأحد، أن ترامب قال لإردوغان إن البيت الأبيض يعمل بشأن تسليم فتح الله غولن.