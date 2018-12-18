شي: لا أحد يمكنه أن «يُملي» على الصين ما تفعله وما لا تفعله

حفل بمناسبة مرور 40 عامًا على «الإصلاح والانفتاح» في الصين، 18 ديسمبر 2018 (فرانس برس)

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الثلاثاء، إن «لا أحد يمكنه أن يملي» على بكين ما تفعله وما لا تفعله، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ضخم لمناسبة الذكرى الـ40 للانفتاح الاقتصادي في البلاد.

وقال شي، في كلمته في قاعة الشعب الكبرى في بكين: «لا يمكن لأحد أن يُملي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو لا يفعله»، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه بكين منذ أشهر عدة مواجهة مع واشنطن بسبب نزاع تجاري حاد بينهما، وفق «فرانس برس».

وإذ تعهّد مواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل دنغ شياوبنغ، شدد الرئيس الصيني على أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد.

وأكد أن «الراية العظيمة للاشتراكية كانت ترفرف على الدوام فوق الصين»، مشيرًا إلى أن «قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والميزة الكبرى للنظام الاشتراكي ذات الخصائص الصينية».

وفي الوقت الذي تواجه فيه الصين نزاعًا حادًا مع الولايات المتحدة حول ملفات التجارة والدبلوماسية، قال الرئيس الصيني: «لا أحد في وضع يسمح له بأن يملي على الشعب الصيني ما ينبغي أو لا ينبغي القيام به».