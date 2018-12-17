العثور على جثة امرأتين دنماركية ونرويجية في المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية العثور عن جثتي امرأتين إحداهما دنماركية والأخرى نرويجية، في قرية في جبال الأطلسي الكبير الإثنين.

وقالت الداخلية في بيان إنه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما «آثار عنف» بسبب أداة قطع. وأضاف البيان أنه تم فتح التحقيق في «عمل إجرامي» دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، بحسب «فرانس برس».

وغير على جثتي المرأتين في منطقة جبلية معزولة على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير. وتعتبر قرية امليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا. وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.