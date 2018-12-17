استقالة صهر روحاني من منصب علمي بعد اتهامات بالمحسوبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في العاصمة طهران، 8 ديسمبر 2018. (فرانس برس)

استقال صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني الإثنين بعد يومين من تعيينه رئيسًا للمسح الجيولوجي في إيران على إثر اتهامات بالمحسوبية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وتم تعيين كمبيز مهدي زادة، وهو في مطلع الثلاثينات وتردد أنه تزوج ابنة روحاني في حفل زفاف بسيط في أغسطس، في المنصب البارز بوزارة الصناعات والتعدين السبت.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض أعضاء البرلمان. وقال مهدي زادة في رسالة استقالته «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة ، ولكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، بحسب الوكالة.

ومهدي زادة طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمل مستشارًا لوزارة النفط الإيرانية واتحاد التايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، بحسب وكالة تسنيم المحافظة للأنباء. ودافع رضا رحماني، الوزير الذي عينه، عن تعيينه قبل ساعات من استقالته، وقال إنه تم اختياره «بناءً على كفاءته ولاعلاقة لكونه صهرًا الرئيس بذلك»، بحسب «إرنا».

وجدد الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للمحسوبية التي انتشرت العام الماضي تحت وسم «الجينات الجيدة»، في إشارة إلى ابن سياسي إصلاحي بارز قال إن نجاحه في الأعمال سببها أنه ورث «جينات جيدة» من والديه.