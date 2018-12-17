تقرير لـ«الشيوخ الأميركي» يوضح بالتفصيل حجم تدخل روسيا في حملة انتخابات 2016

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

قالت جريدة «واشنطن بوست»، اليوم الأحد، إن مجلس الشيوخ الأميركي سينشر هذا الأسبوع تقريرًا يوضح بشكل مفصل النطاق الواسع لحملة المعلومات المغلوطة الروسية التي أحاطت بحملة الانتخابات الأميركية في 2016.

اقرأ أيضًا: «لن يحصل إلا على جثتي».. محامي ترامب يرفض مثول الرئيس الأميركي أمام مولر

ووفق «رويترز»، هذا أول بحث يدرس ملايين التعليقات التي وردت على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمتها شركات «تويتر» و«فيسبوك» و«جوجل» للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ. وحصلت «واشنطن بوست» على مسودة من هذا البحث.

وقالت الجريدة إن البحث يقدم تفاصيل أكثر عن الجهود المعروفة لوكالة أبحاث الإنترنت التابعة للحكومة الروسية لتعزيز الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في 2016 وبث الشقاق بين الناخبين الأميركيين من خلال نشر قضايا مثيرة للجدل مثل العنف الناجم عن الأسلحة النارية.

وأضافت الجريدة أن اللجنة التي تضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري لم تقل ما إذا كانت قد وافقت على نتائج التقرير الذي أعده لمجلس الشيوخ باحثون لهم صلة بجامعة أوكسفورد بإنجلترا.

اقرأ أيضًا: ترامب ينفي أن يكون طلب من محاميه السابق كوهين خرق القانون

وقالت إنه سيكون أحد تقريرين ستنشرهما اللجنة هذا الأسبوع. وامتنع ريتشار بور ممثل مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة عن إعطاء «رويترز» تعليقًا يوم الأحد. ونفت روسيا تدخلها في الانتخابات على عكس النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات الأميركية.